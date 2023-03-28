«Вообще не мог находиться один». Белоруков объяснил желание начать карьеру тренера

Бывший защитник московского «Динамо» и «Амкара» Дмитрий Белоруков признался, что легко пришёл к идее работать тренером. Сейчас специалист возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга.
«Идея работать тренером пришла почти сразу. Не хватало коллектива. Вообще не мог находиться один. Не привык жить в этом русле. Так что через пару месяцев пошёл в пермскую академию и взялся работать с детьми.
Тренерство мне нравилось всегда. Многие говорили, что может получиться. Возможно, дело в лидерских качествах, в чём-то ещё. Так что логично было бы попробовать себя в этой роли. И вообще мне нравится работать в полях.
Параллельно с работой в академии пошёл учиться на лицензию. Получил её, и Хузин позвал в «Звезду» во Вторую лигу. Непривычным было всё. Ты уже не футболист, а часть руководства. Сложно было перейти от панибратского отношения к официальному. Ведь в команде было много ребят, с кем мы ещё играли», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:
- 28 марта 2023
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