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«Вообще не мог находиться один». Белоруков объяснил желание начать карьеру тренера

«Вообще не мог находиться один». Белоруков объяснил желание начать карьеру тренера
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Бывший защитник московского «Динамо» и «Амкара» Дмитрий Белоруков признался, что легко пришёл к идее работать тренером. Сейчас специалист возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«Идея работать тренером пришла почти сразу. Не хватало коллектива. Вообще не мог находиться один. Не привык жить в этом русле. Так что через пару месяцев пошёл в пермскую академию и взялся работать с детьми.

Тренерство мне нравилось всегда. Многие говорили, что может получиться. Возможно, дело в лидерских качествах, в чём-то ещё. Так что логично было бы попробовать себя в этой роли. И вообще мне нравится работать в полях.

Параллельно с работой в академии пошёл учиться на лицензию. Получил её, и Хузин позвал в «Звезду» во Вторую лигу. Непривычным было всё. Ты уже не футболист, а часть руководства. Сложно было перейти от панибратского отношения к официальному. Ведь в команде было много ребят, с кем мы ещё играли», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:

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