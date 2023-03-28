Экс-защитник «Амкара» Белоруков: в «Анжи» называли американцем, ведь я был приезжий

Бывший защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков вспомнил свой первый приход в команду из Махачкалы в 2004 году.

«Команда играла в первой лиге. Крепкий середняк. Но я почти сразу стал основным. Тренер Евгений Кузнецов в меня поверил. Мы жили на базе за городом на берегу моря. Около получаса до Махачкалы. По городу передвигались спокойно. Нас разве что называли американцами. Внутри команды. Было такое понятие: приезжие – значит, американцы.

В итоге из «Анжи» меня выгнали. В тот момент был серьёзный удар по юношеской психологии. Весь первый круг я отыграл в основе, потом сменился тренер. Пришёл Галямин, и быстро решили, что я им неинтересен. В то время я не понимал, как это работает. Сейчас уже смотрю адекватно. Они взяли игроков в аренду из других клубов на мою позицию. А со мной попрощались», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»: