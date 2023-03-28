«Фанаты «Арсенала» заслужили это». Рэмси — об успехах «канониров» в АПЛ

Полузащитник французской «Ниццы» Аарон Рэмси, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», признался, что до сих пор испытывает тёплые чувства к «канонирам», и заявил, что болельщики английской команды заслужили видеть клуб хорошо играющим в АПЛ.

«Арсенал» — по-прежнему огромная часть меня. Я провёл там 10 или 11 лет и делал всё для того, чтобы они выиграли чемпионат. Я такой же фанат клуба, как и все остальные. Я до сих пор знаю многих игроков и сотрудников клуба. Фанаты заслужили это», — приводит слова Рэмси Evening Standard.

32-летний Рэмси играл за «Арсенал» с 2008 по 2019 год. Всего за «канониров» полузащитник провёл 369 матчей, в которых забил 64 гола и сделал 66 результативных передач. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ текущего сезона с 69 набранными очками после 28 матчей.

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