«Фанаты «Арсенала» заслужили это». Рэмси — об успехах «канониров» в АПЛ

Полузащитник французской «Ниццы» Аарон Рэмси, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», признался, что до сих пор испытывает тёплые чувства к «канонирам», и заявил, что болельщики английской команды заслужили видеть клуб хорошо играющим в АПЛ.
«Арсенал» — по-прежнему огромная часть меня. Я провёл там 10 или 11 лет и делал всё для того, чтобы они выиграли чемпионат. Я такой же фанат клуба, как и все остальные. Я до сих пор знаю многих игроков и сотрудников клуба. Фанаты заслужили это», — приводит слова Рэмси Evening Standard.
32-летний Рэмси играл за «Арсенал» с 2008 по 2019 год. Всего за «канониров» полузащитник провёл 369 матчей, в которых забил 64 гола и сделал 66 результативных передач. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ текущего сезона с 69 набранными очками после 28 матчей.
Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»
- 28 марта 2023
-
11:02
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:44
-
10:30
-
10:27
-
10:16
-
10:10
-
10:09
-
10:01
-
09:59
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
09:12
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
06:51
-
06:24
-
04:07
-
04:01
-
03:57
-
03:51
-
03:21
-
03:04
-
02:53
-
02:35