Петржела: Карпина не уволят. Неважно, кто тренирует сборную, играющую товарищеские матчи
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации специалиста Валерия Карпина в сборной России.
«Неважно, кто тренирует сборную, играющую только товарищеские матчи. Карпина никто не уволит за плохие результаты в этих матчах», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, выведя её в стыковые матчи к ЧМ-2022 в Катаре. Россияне должны были сыграть с Польшей, но матч не состоялся из-за обострения ситуации на Украине. УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой. С марта 2022 года российские клубы и сборные участвуют лишь в товарищеских матчах.
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