Орлов: кто-то мечтал построить коммунизм, а Галицкий — играть с 11 воспитанниками. Утопия

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о желании владельца «Краснодара» Сергея Галицкого построить состав, который целиком будет состоять из воспитанников клуба. По мнению Орлова, сделать это невозможно. Комментатор заявил, что эта мечта столь же утопична, как построение коммунизма.

«Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки. Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с 11 воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное.

Футбол — это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так ещё и 11 человек? Но Галицкому всё равно спасибо — школа у «Краснодара» замечательная. Из неё вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ», — приводит слова Орлова Sport24.