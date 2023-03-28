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Зарплата Рашфорда по новому контракту с «МЮ» будет зависеть от ЛЧ — The Athletic

Зарплата Рашфорда по новому контракту с «МЮ» будет зависеть от ЛЧ — The Athletic
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в скором времени может подписать новый контракт с английской командой. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, стороны уже провели первоначальные переговоры, но пока не переходили к следующей стадии. Все понимают, что этот контракт станет самым большим в карьере 25-летнего футболиста. На потенциальное продление не повлияет возможная смена владельца «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Рашфорд будет получать € 200 тыс. в неделю в том случае, если команда будет участником Лиги чемпионов. Не называется, как эта сумма поменяется, если «Манчестер Юнайтед» не примет участия в розыгрыше главного клубного турнира.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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