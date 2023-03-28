Стефанович: в дубле «Кубани» зарплата была 25 тысяч, которые вообще не платили

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился воспоминаниями о финансовых условиях пребывания во второй команде ФК «Кубань». Футболист раскрыл размер зарплаты в дубле южного клуба, а также рассказал о проблемах со своевременностью выплат. Напомним, Стефанович играл за вторую команду «Кубани» в сезоне-2015/2016.

«В дубле «Кубани» зарплата была 25 тысяч, которые вообще не платили. Полгода там мы вообще без зарплаты сидели. Нас, слава богу, кормили, одевали. В гостинице крутились, варились как получалось. Могли погулять — гуляли. Условно, в «Макдоналдс» заходили и заказывали на какие-то копейки.

На зиму нам выплатили все долги. Я в шоке: «Мама, я богатый!» К деньгам всегда относился как к тому, что тяжело достаётся», — приводит слова Стефановича Sport24.