Веденеев: в официальном матче сборной России не дали бы забить два мяча, как с Ираком

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о матче сборной России с Ираком (2:0), заявив, что российской национальной команде не дали бы забить два мяча при такой игре в официальной встрече.

«И без игры с Ираком было понятно, что в футболе сборной России есть проблемы. Но каких-то выводов из двух прошедших матчей делать не стоит. Стопроцентно экспериментальный состав, идёт ознакомление с футболистами, которые давно уже не собирались. Не налажены связи в линиях, многие незнакомы между собой, не считаются лидерами в своих клубах, потому что почти во всех командах лидирующие позиции занимают иностранцы. Нужно было провести два сбора, чтобы тренер поближе познакомился, выяснил их видение футбола, игроки — видение футбола тренерского штаба. Идёт налаживание контакта.

А что касается самой игры, то Ирак всё-таки послабее иранской сборной. Иранцы крепкие, техничные футболисты, многие играют в зарубежных клубах, а у Ирака физически команда даже ниже сборной России. Мы видели типичный товарищеский матч, который просто нужно посмотреть и поболеть за наших. Никаких выводов не делать. Игры как таковой на данном этапе быть не может. Качество игры может быть совершенно разным. Вчера в первом тайме было одно, во втором — получше. В официальном матче эти мячи забить не дали бы — играли бы более жёстко, с нарушениями правил, на подступах к штрафной площадке тому же Пиняеву не дали бы ничего сделать», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.