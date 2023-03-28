Сычёв: Головин перерос «Монако». Ему нужно в топ-чемпионат, которым Франция не является

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычёв заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину пора переходить в более сильный чемпионат, чем французская Лига 1. Экс-форвард заявил, что не считает чемпионат Франции топ-лигой.

«Мне кажется, что Александр уже перерос уровень «Монако», нужно двигаться дальше, в более сильный чемпионат. Всё-таки Франция — это некий плацдарм для скачка выше, в топ-чемпионат, Франция точно таким не является. То, что он проводит хороший сезон, это факт, наконец-то адаптировался и показывает свой футбол.

Для меня сильными чемпионатами являются Англия, Испания, в какой-то мере и Италия, но для меня топ — Англия. Ну и Германия, конечно», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года, отказавшись от перехода в «Боруссию» (Дортмунд) в зимнее трансферное окно.