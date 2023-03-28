«Фатих Карагюмрюк» Оздоева предложил Пирло продлить контракт

Главный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло оценил свой опыт работы в Турции и сообщил, что руководство клуба уже предложило ему продлить контракт.

«Серия A — моя родная лига, мой дом, но опыт в США и Турции подтверждает мне, что важно быть открытым к новому, к другой культуре, учиться у кого угодно. Мы идём на девятом месте, осталась одна игра. У нас третья атака в чемпионате, Борини забил 15 голов. Я доволен, у нас много молодых игроков, которые развиваются. Футболисты счастливы.

Мне уже предложили продлить контракт, но об этом лучше говорить в конце сезона. Мне важно расти в нужном месте с подходящим проектом. Остальное вторично», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, за «Фатих Карагюмрюк» выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Контракт Пирло с клубом истекает в конце текущего сезона.