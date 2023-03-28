Испанский тренер Клотет прокомментировал своё назначение в «Торпедо»

Новоиспечённый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал своё назначение на пост наставника автозаводцев.
«Мне не терпится поскорее приступить к работе с «Торпедо»! Будем стремиться создать и развить крепкую взаимосвязь между нашими игроками и болельщиками», — приводит слова Клотета телеграм-канал московского клуба.
Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о назначении Клотета на пост наставника «Торпедо». Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей.
- 28 марта 2023
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