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Андреа Пирло заявил о готовности вернуться на пост главного тренера «Ювентуса»

Андреа Пирло заявил о готовности вернуться на пост главного тренера «Ювентуса»
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Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, работающий сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк», высказался о возможном возвращении в итальянский клуб.

«Ювентус»? Команда продолжает оставаться очень сильной, даже несмотря на то, что Аллегри страдает от слишком большого количества травм футболистов. Отставание от «Наполи» в турнирной таблице не отражает реальной разницы сил. У меня хорошие отношения с клубом. Виделся с Андреа Аньелли. У нас остаётся взаимное уважение, другое дело, если планы изменились. Вернусь ли, если позовут? Конечно. Если вам позвонит такой топ-клуб, как «Ювентус»...» — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

Пирло работал главным тренером «Ювентуса» в сезоне-2021/2022.

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