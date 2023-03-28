Кварацхелия выйдет в стартовом составе в матче с Норвегией

Сегодня, 28 марта, состоится матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы. Команды будут играть на стадионе «Батуми Арена» в Батуми. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Грузия: Георгий Мамардашвили, Гурам Кашия, Соломон Кверквелия, Джамал Табидзе, Отар Какабадзе, Зурико Давиташвили, Ника Квеквескири, Ираклий Аразови, Жорж Микаутадзе, Георгий Абурджания, Хвича Кварацхелия.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Маркус Педерсен, Стефан Страндберг, Лео Эстигор, Биргер Мелинг, Мартин Эдегор, Патрик Берг, Фредрик Эурснес, Ола Сольбаккен, Александр Сёрлот, Мохамед Эльюнусси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 сборная Норвегии играет в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. В 1-м туре норвежцы уступили испанцам со счётом 0:3.