«Локомотив», «Пари НН» и «Крылья» раздумывают над подписанием Дмитрия Тихого
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Защитник Дмитрий Тихий из-за досрочного расторжения контракта с подмосковными «Химками» в течение 10 дней может подписать контракт с другим клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Вариант с Тихим сейчас рассматривают «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» и «Локомотив». Ранее появилась информация о том, что Дмитрий расторг контракт с «Химками» после того, как основной состав уехал на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве.
На прошлой неделе в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале.
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