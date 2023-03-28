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«Челси» может продать Ковачича в «Манчестер Сити» или «Баварию»

«Челси» может продать Ковачича в «Манчестер Сити» или «Баварию»
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Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Evening Standard.

До истечения контракта Матео с клубом осталось 16 месяцев, однако «аристократы» не начали переговоры о новом соглашении. На фоне финансовых проблем клубу придётся расстаться в ближайшее лето с рядом игроков, в числе которых может оказаться и Ковачич. Интерес к игроку проявляет тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Бавария» следит за игроками «Челси» после назначения на пост главного тренера экс-наставника синих Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, чей контракт также истекает летом 2024 года.

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