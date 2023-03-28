«Фенербахче» твёрдо решил подписать Эдена Азара

Турецкий «Фенербахче» всерьёз нацелился на подписание полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Об этом сообщает Fotomac.
Клуб хочет подписать Азара в летнее трансферное окно и готов сделать это вне зависимости от того, останется ли главный тренер Жорже Жезуш в команде или нет. В зимнее трансферное окно «Фенербахче» и «Реал» вели переговоры о переходе бельгийского игрока, но трансфер в последний момент сорвался.
В нынешнем сезоне Азар принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, одной встрече Кубка Испании и трёх играх Лиги чемпионов, в которых отметился голом и результативной передачей.
«Фенербахче» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, отставая от «Галатасарая», сыгравшего на один матч больше, на шесть очков.
- 28 марта 2023
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