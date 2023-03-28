Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль

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Сегодня, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Шотландией и Испанией. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте счёт в игре открыл Скотт Мактоминей. Ему ассистировал Эндрю Робертсон.

Гол Мактоминея:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

В начале второго тайма Мактоминей оформил дубль и упрочил преимущество хозяев.

Гол Мактоминея:

Шотландия набрала шесть очков и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице группы A, в которой также выступают Испания, Грузия и Норвегия.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.