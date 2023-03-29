Испания проиграла в отборе к Евро во второй раз за последние 39 матчей

Сегодня, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором встречались Шотландия и Испания. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Поражение стало для Испании вторым за последние 39 матчей отборочных турниров к чемпионатам Европы. Ранее испанцы проиграли Словакии (1:2) в рамках квалификационного турнира к Евро-2016. То поражение не помешало им занять в группе первое место и квалифицироваться в финальную часть турнира.

Ранее Испания обыграла Норвегию с разгромным счётом 3:0 в матче 1-го тура отбора к Евро-2024. Помимо Норвегии и Шотландии, подопечным Луиса де ла Фуэнте предстоит встретиться с Грузией и Кипром.