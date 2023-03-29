Сборная Испании не забила впервые за 39 матчей отбора к Евро

Вчера, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года, в котором встречались Шотландия и Испания. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

До матча с Шотландией сборная Испании не уходила с поля без забитого мяча в 39 матчах отборочных турниров к чемпионатам Европы подряд. Последний матч без забитых мячей случился в октябре 2006 года. Тогда испанцы уступили Швеции со счётом 0:2, что не помешало им выйти из группы с первого места, а позже выиграть Евро-2008.

Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.

Ранее Испания обыграла Норвегию с разгромным счётом 3:0 в матче 1-го тура отбора к Евро-2024.