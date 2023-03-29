Месси: слава богу, я смог добиться всего в футболе

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поблагодарил тренерский штаб национальной команды за победу на последнем чемпионате мира.

«Слава богу, я смог добиться всего в футболе. Благодарю всех своих товарищей по команде за эти прекрасные чувства, которые они мне подарили. Тренерский штаб всегда был рядом с нами во всём, мы всегда были в лучшей форме. Теперь мне остаётся наслаждаться тем, что у меня осталось. Я не знаю, сколько будет длиться это наслаждение. Я люблю футбол.

Я никогда не мечтал и не думал о недостижимых высотах, моей мечтой была сама игра. Я всегда старался превзойти себя. Сейчас понятно, что изначально мне предстоял очень долгий путь», — приводит слова Месси TyC Sports.