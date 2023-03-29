Тедеско — 3-й тренер сборной Бельгии, кому удалось выиграть в двух первых играх на посту
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Сборная Бельгии выиграла в двух первых матчах при немецком специалисте Доменико Тедеско.
Тедеско – первый с 2006 года тренер, стартовавший с двух побед после назначения в бельгийскую команду. Тогда это удалось Рене Вандерейкену.
Бельгийцы на выезде обыграли Германию (3:2) в товарищеском матче.
До этого Бельгия победила Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.
Лишь один тренер в истории сборной Бельгии начинал с трёх побед – Раймон Гуталс в 1968 году.
Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/2021.
37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.
Хет-трик Лукаку принёс сборной Бельгии победу над Швецией:
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