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Тедеско — 3-й тренер сборной Бельгии, кому удалось выиграть в двух первых играх на посту

Сборная Бельгии выиграла в двух первых матчах при немецком специалисте Доменико Тедеско.

Тедеско – первый с 2006 года тренер, стартовавший с двух побед после назначения в бельгийскую команду. Тогда это удалось Рене Вандерейкену.

Бельгийцы на выезде обыграли Германию (3:2) в товарищеском матче.

До этого Бельгия победила Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.

Лишь один тренер в истории сборной Бельгии начинал с трёх побед – Раймон Гуталс в 1968 году.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/2021.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.

Хет-трик Лукаку принёс сборной Бельгии победу над Швецией: