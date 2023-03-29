Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеско — 3-й тренер сборной Бельгии, кому удалось выиграть в двух первых играх на посту

Тедеско — 3-й тренер сборной Бельгии, кому удалось выиграть в двух первых играх на посту
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Бельгии выиграла в двух первых матчах при немецком специалисте Доменико Тедеско.

Тедеско – первый с 2006 года тренер, стартовавший с двух побед после назначения в бельгийскую команду. Тогда это удалось Рене Вандерейкену.

Бельгийцы на выезде обыграли Германию (3:2) в товарищеском матче.

До этого Бельгия победила Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.

Лишь один тренер в истории сборной Бельгии начинал с трёх побед – Раймон Гуталс в 1968 году.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали в сезоне-2020/2021.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года.

Хет-трик Лукаку принёс сборной Бельгии победу над Швецией:

Материалы по теме
«Рад за Тедеско. Наш человек!» Хаджи — о дебюте тренера в сборной Бельгии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023