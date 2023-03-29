Кака и Роналдо пытаются убедить Анчелотти возглавить сборную Бразилии

Легендарные игроки сборной Бразилии Кака и Роналдо пытаются убедить итальянского специалиста Карло Анчелотти возглавить национальную команду.

Как сообщает The Athletic, бывшие игроки бразильской сборной играют ключевую роль в стремлении пригласить главного тренера «Реала» в команду. Они ведут переговоры с итальянцем от имени Бразильской конфедерации футбола.

Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, если уйдет из «Реала» по окончании сезона. Его будущее в мадридском клубе остаётся неопределённым. Тренер хочет остаться в команде, если его не уволят по итогам этого сезона – хотя он и хотел, чтобы клуб подписал больше новичков и продал ненужных игроков.

Будущее итальянского тренера в «Реале» во многом зависит от результатов команды в Лиге чемпионов. Если мадридский клуб выиграет трофей второй раз подряд, то контракт с Анчелотти, рассчитанный до 2024 года, могут даже продлить.

Реакция семьи Ренана на его вызов в сборную Бразилии: