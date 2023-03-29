Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал поражение от Шотландии

Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал поражение от Шотландии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение национальной команды в матче с Шотландией.

«Мы сделали много правильных вещей для достижения результата. Буду держать в уме положительные моменты. Нам есть куда расти, но я доволен отношением игроков. Самое главное – сделать позитивный вывод, а потом посмотреть, что пошло не так.

Ошибки в эпизодах с голами? Две случайности. Никаких упрёков в адрес игроков. На таком уровне любая мелочь может изменить расклад. В первом тайме мы доминировали, а потом почти всё, что мы подготовили, соперник отразил.

Это был очень сложный и трудный матч. Мы делали то, над чем работали, но нас наказали в двух моментах. Конечно, я не виню Порро или Карвахаля. Это две случайности, футбольные вещи. Мы создавали моменты. И я доволен, что мы реализовывали то, над чем работали.

Наши планы не меняются. У нас осталось шесть игр в группе, и Испания будет продолжать следовать плану – выиграть все оставшиеся матчи. Мы знали, что будет нелегко. Испания создала больше моментов, чем Шотландия, но голы забили они.

Я недоволен результатом, а вот тем, чего добилась команда всего за 4 дня тренировок, доволен. Хочу работать со своей идеей, которая нацелена на перспективу.

Нам не хватило голов, потому что мы создавали моменты и били по воротам. Но не забили. Мы должны придать уверенности этой команде. Уверен, что голы придут. Нам не хватало финального штриха. Уверен, мы станем лучше», – приводит слова де ла Фуэнте AS.

Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро:

Материалы по теме
Сборная Испании устроила сенсацию в отборе на Евро, уступив Шотландии
Сборная Испании устроила сенсацию в отборе на Евро, уступив Шотландии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023