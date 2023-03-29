Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал поражение от Шотландии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение национальной команды в матче с Шотландией.
«Мы сделали много правильных вещей для достижения результата. Буду держать в уме положительные моменты. Нам есть куда расти, но я доволен отношением игроков. Самое главное – сделать позитивный вывод, а потом посмотреть, что пошло не так.
Ошибки в эпизодах с голами? Две случайности. Никаких упрёков в адрес игроков. На таком уровне любая мелочь может изменить расклад. В первом тайме мы доминировали, а потом почти всё, что мы подготовили, соперник отразил.
Это был очень сложный и трудный матч. Мы делали то, над чем работали, но нас наказали в двух моментах. Конечно, я не виню Порро или Карвахаля. Это две случайности, футбольные вещи. Мы создавали моменты. И я доволен, что мы реализовывали то, над чем работали.
Наши планы не меняются. У нас осталось шесть игр в группе, и Испания будет продолжать следовать плану – выиграть все оставшиеся матчи. Мы знали, что будет нелегко. Испания создала больше моментов, чем Шотландия, но голы забили они.
Я недоволен результатом, а вот тем, чего добилась команда всего за 4 дня тренировок, доволен. Хочу работать со своей идеей, которая нацелена на перспективу.
Нам не хватило голов, потому что мы создавали моменты и били по воротам. Но не забили. Мы должны придать уверенности этой команде. Уверен, что голы придут. Нам не хватало финального штриха. Уверен, мы станем лучше», – приводит слова де ла Фуэнте AS.
Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро:
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