«Ювентус» близок к продлению контракта с Ди Марией на ещё один год

Переговоры о продлении соглашения между туринским «Ювентусом» и аргентинским атакующим полузащитником Анхелем Ди Марией активно продвигаются.

«Продвигаются переговоры между «Ювентусом и Анхелем Ди Марией о продлении контракта до конца июна 2024 года. Несмотря на то, что ещё есть некоторые детали, которые нужно урегулировать, пока всё идёт в правильном направлении», — сообщил журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

Чемпион мира в Катаре 35-летний аргентинец проводит прекрасный сезон в итальянском клубе. В 24 матчах во всех турнирах он забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Ввиду 15-очкового штрафа из-за финансовых нарушений «Ювентус» идёт седьмым в Серии А, а также прошёл в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с португальским «Спортингом».