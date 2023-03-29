Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» близок к продлению контракта с Ди Марией на ещё один год

«Ювентус» близок к продлению контракта с Ди Марией на ещё один год
Аудио-версия:
Комментарии

Переговоры о продлении соглашения между туринским «Ювентусом» и аргентинским атакующим полузащитником Анхелем Ди Марией активно продвигаются.

«Продвигаются переговоры между «Ювентусом и Анхелем Ди Марией о продлении контракта до конца июна 2024 года. Несмотря на то, что ещё есть некоторые детали, которые нужно урегулировать, пока всё идёт в правильном направлении», — сообщил журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

Чемпион мира в Катаре 35-летний аргентинец проводит прекрасный сезон в итальянском клубе. В 24 матчах во всех турнирах он забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Ввиду 15-очкового штрафа из-за финансовых нарушений «Ювентус» идёт седьмым в Серии А, а также прошёл в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с португальским «Спортингом».

Материалы по теме
Ди Мария намерен остаться в «Ювентусе» и сыграть на Кубке Америки — 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023