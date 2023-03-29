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Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Кюрасао

Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Кюрасао
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Сегодня, 29 марта, сборные Аргентины и Кюрасао встретились между собой в товарищеском матче. Хозяева встречи одержали победу со счётом 7:0.

На 20-й минуте матча форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси открыл счёт. Спустя три минуты удвоил преимущество Николас Гонсалес. На 33-й минуте Месси оформил дубль. Теперь Гонсалес отдал голевой пас. Энцо Фернандес из «Челси» забил на 35-й минуте после паса Месси. Спустя две минуты Месси забил третий гол в этой игре. Автором голевой стал Джовани Ло Чельсо.

На 78-й минуте с пенальти забил Анхель Ди Мария. Гонсало Монтьель на 87-й минуте установил итоговый счёт на табло. Пауло Дибала отдал ему голевой пас.

Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского ЧМ.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
29 марта 2023, среда. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
7 : 0
Кюрасао
1:0 Месси – 20'   2:0 Gonzalez – 23'   3:0 Месси – 33'   4:0 Фернандес – 35'   5:0 Месси – 37'   6:0 Ди Мария – 78'   7:0 Монтьель – 87'
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