Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины разгромить Кюрасао

Сегодня, 29 марта, сборные Аргентины и Кюрасао встретились между собой в товарищеском матче. Хозяева встречи одержали победу со счётом 7:0.

На 20-й минуте матча форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси открыл счёт. Спустя три минуты удвоил преимущество Николас Гонсалес. На 33-й минуте Месси оформил дубль. Теперь Гонсалес отдал голевой пас. Энцо Фернандес из «Челси» забил на 35-й минуте после паса Месси. Спустя две минуты Месси забил третий гол в этой игре. Автором голевой стал Джовани Ло Чельсо.

На 78-й минуте с пенальти забил Анхель Ди Мария. Гонсало Монтьель на 87-й минуте установил итоговый счёт на табло. Пауло Дибала отдал ему голевой пас.

Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского ЧМ.