Агент Бальде: его отношения с Абаскалем можно назвать идеальными

Агент сенегальского нападающего Кейта Бальде Фредерико Пасторелло рассказал о нынешней форме игрока, а также про взаимоотношения с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными.

Не повлияют ли на его игру и мотивацию в «Спартаке» слухи, распространяемые в итальянской прессе о его семье? Сейчас с этим всё хорошо, никаких проблем нет», — приводит слова Пасторелло «Metaratings».

Кейта перешёл в московский клуб летом 2022 года. Первый сезон для Бальде не задался — он принял участие лишь в четырёх матчах команды и не отметился ни одним голевым действием. На фоне постоянных непопаданий в состав футболист опубликовал эмодзи клоуна в своих социальных сетях. Позже Фредерико объяснил, что это не касалось Абаскаля, а было ответом на слухи про семью футболиста в итальянской прессе. Напомним, что в начале этого года у жены игрока разгорелся конфликт с Вандой Нарой и Мауро Икарди.