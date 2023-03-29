Тренер «Химок» Билялетдинов высказался о ситуации вокруг Тихого

Тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов подтвердил, что российский защитник Дмитрий Тихий тренировался с ним индивидуально.

«По контракту «Химки» должны были предоставить Тихому тренировочный процесс, это выполнялось. Разорвал он контракт или нет, я не знаю. Тренировался Дмитрий не в общей группе, а со мной индивидуально.

Я знал, что у Тихого есть трудности, но зачем лезть к нему с какими-то расспросами в данной ситуации, она не из приятных», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой. Тихий принял участие в девяти матчах команды в чемпионате России.