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Источник: «Пари НН» уволит тренера в случае поражения в матче с «Локомотивом»

«Пари Нижний Новгород» с большой долей вероятности отправит в отставку главного тренера Артёма Горлова в случае поражения в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, руководство «Пари НН» выразило доверие тренеру на фоне слухов о его увольнении перед матчем с «Локо». Но в случае очередной неудачи Горлов, скорее всего, лишится должности.

Напомним, матч «Пари Нижний Новгород» и «Локомотива» состоится 1 апреля. Игра 21-го тура РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 14:00 мск.

Под руководством 35-летнего Артёма Горлова «Пари Нижний Новгород» потерпел три поражения в трёх матчах в чемпионате (одно из них — техническое. — Прим. «Чемпионата») и занимает 13-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 20 матчах.