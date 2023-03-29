«Причины не прозвучали. А спрашивать я не стал». Олег Василенко — об уходе из «Факела»

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко рассказал, как уходил из воронежского «Факела». Специалист покинул клуб в сентябре 2022 года.

«Вызвал генеральный директор, сказал, что принято решение расстаться, претензий нет, поблагодарил за работу. Пожали руки, объявили команде, я собрал вещи и уехал.

Прозвучала ли мотивировочная часть решения? Нет. А спрашивать я не стал. Раньше интересовался в нескольких случаях, чтобы сделать выводы и не повторять ошибок. Здесь же был уверен: свою работу выполнял честно, поступал правильно, за слова отвечал, за игру команды не стыдно. Поскольку причины не прозвучали, нет смысла возвращаться к теме. Мне озвучили решение — принял к сведению и ушёл.

«Факел» сейчас находится ровно на той же строчке? Готов отвечать только за свой период. «Факел» — родная команда, которую лепили мы все. В неё вложено огромное количество сил и души, проделан сумасшедший объём работы. Понимали, на что делаем ставку, игроки были прекрасно готовы функционально и сплочены. У нас два года чётко работали стандарты, пригодившиеся в РПЛ. Что сейчас происходит в «Факеле», не знаю, честно говоря. Смотрю все матчи российского чемпионата, многое для себя отмечаю, но оценивать бывший клуб не хочу», — приводит слова Василенко «Матч ТВ».