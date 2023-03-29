Президент «Торпедо» Савин: все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о перспективах команды во второй половине сезона РПЛ и оценил шансы автозаводцев на сохранение прописки в элитном дивизионе по его итогам.

«Цель для тренера — сохранить команду в РПЛ? Мы — реалисты. Видели место и количество очков, когда приглашали Жозепа присоединиться к команде. Все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо. Пока есть шанс, мы будем биться и выкладываться полностью. Такая задача всегда стояла», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, накануне было объявлено о назначении на пост главного тренера московского «Торпедо» испанского специалиста Жозепа Клотета. Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанец также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).