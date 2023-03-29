ФНЛ поможет в развитии донорства костного мозга

Футбольная национальная лига и Федеральный регистр доноров костного мозга – ФГБУН «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России» подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития донорства костного мозга. Торжественное подписание прошло в Общественной палате России.

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко отметил: «Футбольная национальная лига осознаёт высокую значимость донорства костного мозга в наше время. Доноры ежедневно спасают жизни, однако их количества может быть недостаточно, чтобы помочь каждому нуждающемуся. …> Лига видит свою цель в том, чтобы привлечь внимание общественности к донорству и показать, что стать донором очень легко. Надеемся, что сотрудничество с Федеральным регистром будет полезным и долгосрочным».

ФНЛ совместно с Федеральным регистром доноров костного мозга в этом сезоне уже провели ряд донорских акций на матчах Первой лиги.

Читайте более подробно о совместной инициативе.

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