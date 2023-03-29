Главный тренер «Торпедо» Клотет ответил на вопрос об отстранении российского футбола

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Отстранение российского футбола — сложная ситуация. Игроки хотят участвовать в соревнованиях высокого уровня. Данную ситуацию нельзя назвать хорошей. Футбол должен оставаться футболом.

Что касается «Торпедо», мы находимся далеко, чтобы квалифицироваться в еврокубки. У нас другие задачи. Прямо сейчас думаем об игре с «Ростовом», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.