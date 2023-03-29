В «Торпедо» заявили, что клубу не было озвучено изменений по сроку сдачи нового стадиона

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что клубу не было озвучено изменений по срокам завершения строительства нового стадиона.

«Работы по стадиону идут. Есть полное понимание с INGRAD, что процессы строительства будут идти в тех сроках, какие были озвучены ранее. Мы были заверены, что сроки сдачи стадиона завершатся в обговорённые даты: такие же даты стоят в договорах, которые были подтверждены и одобрены. Никаких изменений по срокам озвучено не было», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в сентябре «Торпедо» объявило о старте строительства нового стадиона. Он будет располагаться на Восточной улице. На данный момент клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей.