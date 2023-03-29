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В «Торпедо» заявили, что клубу не было озвучено изменений по сроку сдачи нового стадиона

В «Торпедо» заявили, что клубу не было озвучено изменений по сроку сдачи нового стадиона
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что клубу не было озвучено изменений по срокам завершения строительства нового стадиона.

«Работы по стадиону идут. Есть полное понимание с INGRAD, что процессы строительства будут идти в тех сроках, какие были озвучены ранее. Мы были заверены, что сроки сдачи стадиона завершатся в обговорённые даты: такие же даты стоят в договорах, которые были подтверждены и одобрены. Никаких изменений по срокам озвучено не было», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в сентябре «Торпедо» объявило о старте строительства нового стадиона. Он будет располагаться на Восточной улице. На данный момент клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей.

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