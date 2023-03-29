Малком: буду играть за сборную России, если не пригожусь Бразилии. Ничего не исключаю

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, не так давно получивший гражданство РФ, заявил, что в будущем, возможно, сыграет за сборную России.
«Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.
Рассматриваю ли возможность через несколько лет сыграть за сборную России? Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом ещё больше. Но я прекрасно понимаю, что, получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.
Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить всё с семьёй, обдумать как следует», — приводит слова Малкома «Российская газета».
- 29 марта 2023
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:32
-
15:20
-
15:17
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:10
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:53
-
14:43
-
14:41
-
14:35
-
14:34
-
14:29
-
14:28
-
14:28
-
14:19
-
14:17
-
14:10
-
14:10
-
14:07
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:54
-
13:51
-
13:43
-
13:40
-
13:31
-
13:18