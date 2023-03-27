Дюков: Малком и Клаудиньо хотели получить гражданство России, а не играть за сборную

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал получение паспортов Российской Федерации бразильскими игроками санкт-петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Глава российского футбола считает, что решение легионеров сине-бело-голубых было мотивировано желанием стать именно гражданами России, а не выступать за российскую сборную.
«Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.
Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить ещё преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское. Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет — для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдёт?
Изучали ли мы вопрос, когда они смогут играть за сборную? Мы прорабатываем возможность. Но ещё раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства», — приводит слова Дюкова Sport24.
Малком и Клаудиньо, перешедшие в «Зенит» в 2019 и 2021 годах соответственно, получат право играть за сборную России с 2024 и 2026 года соответственно. Ранее бразильцы играли за национальную команду своей родной страны на Олимпийских играх.
- 27 марта 2023
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