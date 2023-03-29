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Владимир Габулов: верю, что Россия может сыграть с Китаем. Я бы хотел увидеть этот матч

Владимир Габулов: верю, что Россия может сыграть с Китаем. Я бы хотел увидеть этот матч
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о потенциальном матче национальной команды с Китаем.

«Верю, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Китаем. Если это было озвучено министром спорта России Матыциным, то данное событие вполне реалистично. Игра с Китаем будет хорошим опытом для сборной России с футбольной точки зрения.

Я бы хотел увидеть этот матч. По телевизору обязательно смотрел бы игру. Если пройдёт в России — пойду на стадион. Думаю, что и среди болельщиков этот матч вызвал бы хороший интерес», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

На мартовском сборе национальная команда России провела два товарищеских матча: с Ираном (1:2) и с Ираком (2:0).

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