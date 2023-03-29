ФИФА запретила «Кёльну» регистрировать новых игроков в предстоящем сезоне

Клубу немецкой Бундеслиги «Кёльн» запретили регистрировать игроков во время двух ближайших трансферных периодов, информирует Kicker со ссылкой на ФИФА.

Причина наказания – нарушение правил при оформлении перехода словенского форварда Яки Кубера в «Кёльн» в прошлом году. Предполагается, что «козлики» спровоцировали на тот момент 16-летнего игрока расторгнуть контракт с люблянской «Олимпией», чтобы подписать его в статусе свободного агента и не платить словенскому клубу компенсацию.

Кубер был дисквалифицирован на четыре месяца с немедленным вступлением решения в силу, в то время как «Кёльн» должен заплатить «Олимпии» штраф в размере € 54 тыс. «Кёльн» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Если возможная апелляция «Кёльна» не будет удовлетворена, клуб сможет регистрировать только игроков из своих молодёжных команд или продлевать контракты с футболистами, которые сейчас находятся в клубе.