ФИФА запретила «Кёльну» регистрировать новых игроков в предстоящем сезоне

Клубу немецкой Бундеслиги «Кёльн» запретили регистрировать игроков во время двух ближайших трансферных периодов, информирует Kicker со ссылкой на ФИФА.
Причина наказания – нарушение правил при оформлении перехода словенского форварда Яки Кубера в «Кёльн» в прошлом году. Предполагается, что «козлики» спровоцировали на тот момент 16-летнего игрока расторгнуть контракт с люблянской «Олимпией», чтобы подписать его в статусе свободного агента и не платить словенскому клубу компенсацию.
Кубер был дисквалифицирован на четыре месяца с немедленным вступлением решения в силу, в то время как «Кёльн» должен заплатить «Олимпии» штраф в размере € 54 тыс. «Кёльн» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
Если возможная апелляция «Кёльна» не будет удовлетворена, клуб сможет регистрировать только игроков из своих молодёжных команд или продлевать контракты с футболистами, которые сейчас находятся в клубе.
- 29 марта 2023
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