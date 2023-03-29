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Спортивный директор «Тоттенхэма» отстранён от футбола на 2,5 года

Спортивный директор «Тоттенхэма» отстранён от футбола на 2,5 года
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Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи будет вынужден уйти со своей должности после того, как ФИФА распространила на весь мир действие запрета, наложенного на функционера в Италии. Паратичи считается причастным к нарушениям со стороны «Ювентуса», который был признан виновным в ложной отчётности, сообщает Guardian.

В январе «Ювентус» оштрафовали на 15 очков по результатам длительного расследования, и Паратичи, перешедший в «Тоттенхэм» в 2021 году из «Юве», оказался в числе руководителей туринского клуба, получивших длительные дисквалификации после слушаний в федеральном апелляционном суде. Первоначально 30-месячный запрет на получение должностей, связанных с футболом, для Паратичи применялся только к Италии, но в среду ФИФА подтвердила британскому изданию, что решение распространяется на весь мир.

«Тоттенхэм» ищет замену Антонио Конте, который в воскресенье, 26 марта, покинул пост тренера, и строит планы на ближайшее трансферное окно. Именно Паратичи должен был взять на себя всю полноту ответственности за будущее «шпор», и во вторник он дал большое интервью клубной пресс-службе. Именно оно и подтолкнуло ФИФА озвучить свою позицию по поводу дисквалификации Паратичи.

Официальный сайт лондонского клуба тем временем сообщил, что «шпоры» обратились в ФИФА за разъяснениями и ждут подробного ответа от организации.

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