Спортивный директор «Тоттенхэма» отстранён от футбола на 2,5 года

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи будет вынужден уйти со своей должности после того, как ФИФА распространила на весь мир действие запрета, наложенного на функционера в Италии. Паратичи считается причастным к нарушениям со стороны «Ювентуса», который был признан виновным в ложной отчётности, сообщает Guardian.

В январе «Ювентус» оштрафовали на 15 очков по результатам длительного расследования, и Паратичи, перешедший в «Тоттенхэм» в 2021 году из «Юве», оказался в числе руководителей туринского клуба, получивших длительные дисквалификации после слушаний в федеральном апелляционном суде. Первоначально 30-месячный запрет на получение должностей, связанных с футболом, для Паратичи применялся только к Италии, но в среду ФИФА подтвердила британскому изданию, что решение распространяется на весь мир.

«Тоттенхэм» ищет замену Антонио Конте, который в воскресенье, 26 марта, покинул пост тренера, и строит планы на ближайшее трансферное окно. Именно Паратичи должен был взять на себя всю полноту ответственности за будущее «шпор», и во вторник он дал большое интервью клубной пресс-службе. Именно оно и подтолкнуло ФИФА озвучить свою позицию по поводу дисквалификации Паратичи.

Официальный сайт лондонского клуба тем временем сообщил, что «шпоры» обратились в ФИФА за разъяснениями и ждут подробного ответа от организации.