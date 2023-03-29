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Сергей Веденеев: нет ничего фантастического в возможном матче между Россией и Китаем

Сергей Веденеев: нет ничего фантастического в возможном матче между Россией и Китаем
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев с положительной стороны оценивает возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая.

«Для сборной России будет плюсом провести любую игру, тем более с Китаем. Им чуть-чуть не хватает, чтобы выйти на высокий уровень. В этом матче нет ничего фантастического. Сейчас всё пойдёт на Восток. Стереотипы будут стираться. Самый передовой — о Европе.

Прошедшие товарищеские матчи и отбор к чемпионату Европы показали, что сейчас практически нет преимущества европейской команды над другой. В то же время азиатские страны преуспевают: Узбекистан сыграл вничью, Казахстан обыграл Данию», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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