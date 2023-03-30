Стипиди: на сегодняшний день Карпин лучше всех в этой стране понимает футбол

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
«Эксперты, приходящие в студию телеканалов, в первую очередь идут туда и говорят то, что хочет слышать телеканал. Чтобы накалять обстановку, обливать грязью тренеров, игроков, наш чемпионат. Всё, что в футболе сегодня плохое, – они там всё рассказывают. Только я удивляюсь молодым ребятам. Ладно там Быстров, Мор и ещё Григорян. Они – поколение всего американского. Они могут под кого-то подстраиваться.
Но никто ничего не делает, чтобы его развивать. Поэтому на сегодняшний день Карпин лучше всех в этой стране понимает футбол. Так в любой стране! Лучший человек руководит государством, лучший руководит той или иной отраслью», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.
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