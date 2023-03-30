Тибо Куртуа вернулся к тренировкам и готовится к «эль класико»

30-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа со среды, 29 марта, тренируется в обычном режиме, сообщает пресс-служба «сливочных» в «Твиттере».

Вратарь был вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды Бельгии в выходные из-за перенапряжения приводящей мышцы, пропустив игры со сборными Швеции (3:0) и Германии (3:2). Тем не менее обследования показали, что проблема была незначительной, и футболист приступил к полноценным тренировкам.

«Реал» отстаёт от «Барселоны» в чемпионате Испании на 12 очков, почти потеряв шансы на завоевание титула, но всё ещё надеется выиграть национальный Кубок. В первом матче на своём поле «сливочные» потерпели минимальное поражение со счётом 0:1 (2 марта), а ответная игра состоится 5 апреля.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.