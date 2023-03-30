Канчельскис: клубы из середины таблицы живут за счёт продажи билетов

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о решении «Зенита» о бесплатном распространении билетов на матчи чемпионата России.

«Я уже давно говорил, что всё плохо. Только сказочники рассказывают, как всё хорошо. «Зенит» может себе позволить раздавать билеты бесплатно, если у них есть бюджет. Ничего страшного в этом нет. Раздавать билеты бесплатно смогут ЦСКА, «Спартак». А клубы из середины турнирной таблицы не думаю, что смогут это делать. Они за счёт продажи билетов как-то живут», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на информацию о том, что клуб распространяет билеты на домашние игры через школы и бюджетные организации. В клубе сравнили ситуацию с Fan ID с вакцинацией от коронавируса.