Канчельскис: клубы из середины таблицы живут за счёт продажи билетов

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о решении «Зенита» о бесплатном распространении билетов на матчи чемпионата России.
«Я уже давно говорил, что всё плохо. Только сказочники рассказывают, как всё хорошо. «Зенит» может себе позволить раздавать билеты бесплатно, если у них есть бюджет. Ничего страшного в этом нет. Раздавать билеты бесплатно смогут ЦСКА, «Спартак». А клубы из середины турнирной таблицы не думаю, что смогут это делать. Они за счёт продажи билетов как-то живут», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Ранее пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на информацию о том, что клуб распространяет билеты на домашние игры через школы и бюджетные организации. В клубе сравнили ситуацию с Fan ID с вакцинацией от коронавируса.
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