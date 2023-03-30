Хави подпишет новый контракт с «Барселоной» по окончании сезона — Романо

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом по окончании сезона, сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что каталонцы уже приготовили новое соглашение для специалиста. Однако Хави хочет сосредоточиться на концовке сезона и привести «Барсу» к победе в чемпионате Испании, после чего подписать контракт. Действующее соглашение тренера и клуба рассчитано до 2024 года.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021-го. Под его руководством каталонцы выиграли Суперкубок Испании-2022/2023. В текущем сезоне чемпионата Испании «Барса» занимает первое место, набрав 68 очков после 26 встреч. Отрыв от «Реала» составляет 12 очков.

«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»:

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