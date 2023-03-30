Михаил Галактионов признан лучшим тренером марта в Российской Премьер-Лиге
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов признан тренером месяца в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал РПЛ.
За 38-летнего специалиста отдали голоса 48,72% болельщиков, а также девять из 10 экспертов. Под руководством Галактионова «Локомотив» одержал три победы после возобновления сезона. Красно-зелёные обыграли в гостях «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0), а также дома оказались сильнее «Краснодара» (3:2).
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 20 проведённых встреч. В следующем матче железнодорожники сыграют в гостях с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в субботу, 1 апреля. Стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.
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