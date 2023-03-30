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Мостовой — о сборной России: по игре мы ненамного уходим от тех команд, с которыми играли

Мостовой — о сборной России: по игре мы ненамного уходим от тех команд, с которыми играли
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уровне национальной команды, заявив, что сейчас россияне сопоставимы со своими последними соперниками.

«Китай — наш главный возможный соперник сейчас. Выбирать нам не приходится. По уровню и игре мы ненамного уходим от тех команд, с которыми играли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последние пять матчей сборная России провела с командами из азиатского региона. Все встречи носили товарищеский характер. Сборная России смогла обыграть Киргизию (2:1) и Ирак (2:0), но сыграла вничью с Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0) и Ираном (1:1). В РФС ранее сообщили о переговорах с Китаем о проведении товарищеского матча.

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