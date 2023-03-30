Уваров: переход в Азию будет шагом назад. Рано или поздно Россия вернётся в Европу
Поделиться
Бывший вратарь московского «Динамо», «Маккаби» из Тель-Авива и сборной СССР, тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в АФК.
«Сложно отвечать за всю страну, но, конечно, это будет шаг назад. Хотя другого выхода сейчас не видно. Чтобы футбол существовал, нужна практика. Тогда появится какой-то спортивный интерес. Если бы он присутствовал в играх с Узбекистаном или Ираном, они бы и смотрелись по-другому. А в Европу, думаю, мы рано или поздно вернёмся. Санкции не навсегда», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 30 марта 2023
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:29
-
11:20
-
11:12
-
11:09
-
11:05
-
11:05
-
10:51
-
10:35
-
10:19
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:48
-
09:25
-
09:24
Партнерский контент