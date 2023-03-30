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Уваров: переход в Азию будет шагом назад. Рано или поздно Россия вернётся в Европу

Уваров: переход в Азию будет шагом назад. Рано или поздно Россия вернётся в Европу
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Бывший вратарь московского «Динамо», «Маккаби» из Тель-Авива и сборной СССР, тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в АФК.

«Сложно отвечать за всю страну, но, конечно, это будет шаг назад. Хотя другого выхода сейчас не видно. Чтобы футбол существовал, нужна практика. Тогда появится какой-то спортивный интерес. Если бы он присутствовал в играх с Узбекистаном или Ираном, они бы и смотрелись по-другому. А в Европу, думаю, мы рано или поздно вернёмся. Санкции не навсегда», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

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