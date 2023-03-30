Сергей Юран оценил идею проведения матча между сборными России и Китая
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Российский тренер Сергей Юран поделился мнением об идее проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.
«Уже много раз говорил, что хорошо, когда получается проводить матчи. Ирак, Таджикистан, Китай — какая здесь разница? Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх.
Это хорошо для футболистов. Приезжать в национальную команду чисто на сбор — понятно, что настроение не очень. А когда вызывают на международную игру, это уже совсем по-другому.
Нужно поблагодарить тех, кто договаривается: министра спорта Матыцина и господина Дюкова, которые стараются делать для спорта и футбола эти игры. Жизнь продолжается», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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