Сергей Юран оценил идею проведения матча между сборными России и Китая

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением об идее проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Уже много раз говорил, что хорошо, когда получается проводить матчи. Ирак, Таджикистан, Китай — какая здесь разница? Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх.

Это хорошо для футболистов. Приезжать в национальную команду чисто на сбор — понятно, что настроение не очень. А когда вызывают на международную игру, это уже совсем по-другому.

Нужно поблагодарить тех, кто договаривается: министра спорта Матыцина и господина Дюкова, которые стараются делать для спорта и футбола эти игры. Жизнь продолжается», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.