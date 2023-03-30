Онана: «Интер» отправил «Барселону» в Лигу Европы. Мы заслуживаем большего уважения

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана заявил, что в Европе должны больше уважать «нерадзурри» в связи с тем, что они выбили «Барселону» из розыгрыша Лиги чемпионов и дошли до четвертьфинала турнира.
«Мы должны всегда играть без страха. Если чего-то боишься, лучше вообще не выходить на поле. У нас впереди тяжёлый месяц, но мы каждый день готовимся к таким матчам, как с «Ювентусом» или «Бенфикой». Я убеждён, что если мы будем делать всё правильно, то этот месяц принесёт нам много радости.
Мы здесь для того, чтобы быть «Интером». Для меня большая честь быть вратарём этого топ-клуба. Мы заслуживаем большего уважения в Европе, так как отправили «Барселону» в Лигу Европы и вышли из сложной группы. Мы показали, что являемся сильной командой. Что бы ни случилось в следующем раунде, мы будем играть с «Бенфикой», чтобы победить. Я хочу выиграть всё», — приводит слова Онана Sport Mediaset.
Толпа болельщиков «Интера» пытается пройти на стадион в Порту:
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