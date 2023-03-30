Сенников: Китай — хороший соперник для сборной. Для российских игроков такой матч важен
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о потенциальном товарищеском матче между сборными России и Китая.
«Китай — хороший соперник. Здорово, если согласятся сыграть с нами. Я всегда говорил, что такие игры нужны. Для российских игроков такой матч очень важен. Если тебя вызывают в сборную, значит, ты достиг определённого уровня», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что в будущем российская команда может провести товарищескую встречу с Китаем. Напомним, сборная России провела две игры в марте 2023 года: с Ираном (1:1) в гостях и с Ираком (2:0) в Санкт-Петербурге.
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