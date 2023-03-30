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РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку футболистов

РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку футболистов
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил об утверждении реформы компенсационных выплат за подготовку игроков.

«Российским футбольным союзом будет введён Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% от зарплаты игроков-мужчин и 5% от зарплаты игроков-женщин соответственно. Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов. Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — говорится в заявлении.

Ранее существовала система Единого ежегодного взноса, состоявшая из трёх различных выплат: компенсации за подготовку при подписании первого контракта, солидарных выплат, а также регистрационного взноса солидарности. Как отмечается в заявлении, международные солидарные выплаты будут сохранены. Они предусмотрены за трансфер футболистов в зарубежные клубы.

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