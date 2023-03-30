РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку футболистов

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил об утверждении реформы компенсационных выплат за подготовку игроков.

«Российским футбольным союзом будет введён Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% от зарплаты игроков-мужчин и 5% от зарплаты игроков-женщин соответственно. Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов. Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — говорится в заявлении.

Ранее существовала система Единого ежегодного взноса, состоявшая из трёх различных выплат: компенсации за подготовку при подписании первого контракта, солидарных выплат, а также регистрационного взноса солидарности. Как отмечается в заявлении, международные солидарные выплаты будут сохранены. Они предусмотрены за трансфер футболистов в зарубежные клубы.